A március és az április hónap több fejtörést is okozott a rendőröknek, mert ismeretlen tettesek Tatabányán és Tatán is több bűncselekményt követtek el március végétől április közepéig, tehát viszonylag rövid idő alatt. Az elkövetők leginkább az autósok mindennapjait keserítették meg.

A banda tagjai szinte minden esetben kinyitották és átkutatták az általuk kiszemelt járműveket. Vitték amire szükségük volt, ha abból pénzt reméltek, de olyan is előfordult, hogy az egyikőjük a motorháztetőn ugrált vagy rugdosták a szélvédőt, kővel is próbálták a szélvédőket betörni, így rongálva meg az autókat. Volt olyan kocsi, amivel elhajtottak a helyszínről, és olyan is amiből „csak” értékeket tulajdonítottak el.

A csapat autó lopástól sem riadt vissza, de kerékpárokat is vittek el egy tatabányai lépcsőházból. Okmányokat, használati cikkeket, rádiósmagnót, szerszámokat zsákmányoltak. Az egyik gépkocsin még rendszámot is cseréltek.

A rendőröknek a nyomozati cselekmények során sikerült azonosítani a tetteseket, akiket április 14-én fogtak el a rendőrök. Mint arról a police.hu beszámolt, a két 15 éves, a 16 éves, és a 24 éves fiatalból álló banda minden tagját gyanúsítottként kihallgatták a nyomozók.

A Tatabányai Rendőrkapitányság lopás, lopás kísérlet, jármű önkényes elvétele, garázdaság és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt indított büntetőeljárást. A három tatabányai és az egy oroszlányi lakost őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezésére a Tatabányai Járási Ügyészség indítványt tett a letartóztatására.

A Tatabányai Járásbíróság április 17-én el is rendelte mind a négy személy letartóztatását egy hónap időtartamra, tekintettel arra, hogy velük szemben fennáll a bűnismétlés, a bizonyítás megnehezítésének, továbbá egy gyanúsított esetében a szökés, elrejtőzés veszélye is.