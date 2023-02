György bedühödött a visszautasítástól, és azért, hogy Andrea ellenállását leküzdje, zsebkésével legalább kilencszer nyakon szúrta a lányt, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A vádiratban foglaltak szerint, miután halálra szurkálta, közösült a vérző haldoklóval. Észlelte, hogy áldozata meghalt, ezért őt a lábánál fogva az útról lehúzta, és egy lejtős oldalon a hegyről legurította.

Híradás az elsőfokú ítéletről

A fiatal gyilkos ezután hazament, lefeküdt, majd másnap visszament a tetthelyre, ahol látta a szakadékban a holttestet. Ezt követően barátaival strandolni volt, ahol az éjszakai vidám buliról beszélgettek. Vélhetően fel sem fogta, mit tett, mert a tárgyalás előtti, írásbeli vallomásában még azt állította: nem akarta megszúrni, megölni a lányt. Állítása szerint véletlenül történt a sértett nyakának elvágása, nem is tudja, hogyan keletkezhetett a kilenc sérülés.

Egy vallomásában elhangzott: Andrea tiltakozott, kiabált, erre ő befogta a száját. A lány karmolászta, ezért vette elő a zsebkését, s többször megszúrta.

A későbbi híradásokból kiderült: F. György Esztergom egyik jómódú családjának sarja volt, fényes jövő állt előtte. Ám György balhés gyerek volt, a gyilkosság előtt is voltak ügyei: lopás, valamint drogügy miatt is elkapták már. A fiú saját apjának üzletét is kifosztotta. Ám ezekért börtönt sosem kapott.

Előbb szabadult

A fiú ellen 2005. október 7-én hozott ítéletet a megyei bíróság: nem jogerősen 14 év fegyházzal sújtották aljas indokból elkövetett emberölésért, mellékbüntetésként 10 év közügyektől eltiltásra ítélték.

A Tatabányai Törvényszék sajtószóvivője, dr. Szabó Ferenc a Kemma.hu-nak elmondta: a Győri Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 2006. július 11-én az ítéletet helybenhagyta, így a jogerőre emelkedett. F. György a büntetés háromnegyed részének letöltése után feltételes kedvezménnyel szabadult.