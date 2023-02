A helyi rendőrök Esztergomban állítottak meg egy autóst február 18-án, szombaton hajnalban. Az egyenruhások átvizsgálták az autót, és a sofőr pénztárcájában kábítószergyanús anyagot találtak.

A 22 éves helyi lakos bevallotta, hogy az övé a cucc. A férfit előállították az Esztergomi Rendőrkapitányságra, ahol a vele szemben alkalmazott kábítószerteszt pozitív is lett. Kiderült az is, hogy nincs is jogosítványa, ő mégis a volán mögé ült.

A férfi ellen a rendőrök bódult járművezetés miatt büntetőeljárást indítottak. Mivel engedély nélkül ült volán mögé, szabálysértési eljárást is kezdeményeztek vele szemben, majd őrizetbe vették – adta hírül a police.hu.