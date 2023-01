Mint arról korábban beszámoltunk: Baumann Péter r. főtörzsőrmestert, a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottját január 12-én éjszaka intézkedés közben késsel sebzett halálra egy őrjöngő férfi a XI. kerületben. A járőröket a lakók hívták ki, akik megrémültek a férfitól. Mint kiderült két nappal korábban már Szolnokon is dolga volt a rendőrökkel.

A két járőr először figyelmeztette a férfit, hogy álljon meg, adja meg magát, majd miután ezt nem tette meg, egyikük figyelmeztető lövést adott le a levegőbe. Ezután a férfit többször is felszólították, hogy hasaljon le a földre, de az ehelyett segítségért kiabálva elszaladt. Csak ezután célzott az egyik járőr a gyanúsított lábára. A rendőrség vizsgálata szerint az intézkedő egyenruhások szakszerűen jártak el. Gál Kristóf alezredes, az ORFK szóvivője jelentette be, hogy a tragédia helyszínén intézkedő egyenruhások a szükséges képesítéssel rendelkeztek, minden kényszerítő eszköz is megvolt náluk. A vizsgálat megállapítása szerint elég rendőrt küldtek a helyszínre, nem tudtak olyan információról, ami több embert igényelt volna.

A Kemma Facebook-oldalán sok olvasónk kérdezte, hogy miért nem használtak fegyvert az egyenruhások már korábban, ezzel megelőzve a tragédiát. Utánanéztünk az egyenruhások lőfegyverhasználatát szabályozó, úgynevezett rendőrségi törvénynek.