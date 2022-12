Először egy kidőlt, öt méteres fa okozott félpályás útzárat hajnalban az 1123. úton. A helyszínre a bajnai hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik motoros fűrész segítségével megszüntették a forgalmi akadályt. Nem sokkal később, Komárom határában egy akácfa dőlt az útra másfél forgalmi sávot elfoglalva. A helyi hivatásos tűzoltók feldarabolták a fát és letakarították az úttestet.

Majd egy öt méteres kidőlt fa okozott problémát az 1111-es úton, amelyet az esztergomi hivatásos tűzoltók távolítottak el. Szintén fakidőlés okozott félpályás útzárat a 81-es úton, amit a kisbéri hivatásos tűzoltók távolították el motoros fűrésszel. Hasonló volt a helyzet a Tárkány és Vasdinnye puszta közötti útszakaszon is, ugyanis ott egy nagyméretű faág zuhant az úttestre. Az ágakat a nagyigmánd önkormányzati tűzoltók távolították el.

Az esetek közül a megyeszékhelyen történt a legnagyobb kár, ugyanis egy lehasadt nagyméretű faág teljes útzárat okozott a Verseny utcában. Majd az egyik bölcsőde udvaráról kidőlt egy fa, amely megrongálta az intézmény kerítését és két parkoló autót is. A helyszínekre a tatabányai hivatásos tűzoltók vonultak ki. Személyi sérülés nem történt. Délután a Tardos és Süttő közötti útszakaszon is kidőlt egy fa, valamint Vértesszőlősön is. A forgalmi akadályt előbbi helyszínen a tatabányai hivatásos, valamint Tardos és Vértestolna önkéntes tűzoltó egyesületének tagjai végezték el, utóbbinál pedig a megyeszékhely lánglovagjai.