Kapcsolati erőszak 51 perce

Megalázta és verte barátnőjét a süttői férfi, pénzbüntetésre számíthat

Az Esztergomi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, aki becsületsértő módon rendszeresen szidalmazta és bántalmazta élettársát. Akadt olyan eset is, amikor egy vita során nem csak megütötte párját, de még gyümölcsökkel is megdobálta.

Sz. D. K.

Forrás: Shutterstock

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy az Esztergomi Járásbíróság a büntetlen férfival szemben tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki. Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtószóvivője ismertette a vádiratot, amely szerint a férfi és a nő Süttőn éltek élettársi kapcsolatban, amely 2020 augusztusára végérvényesen megromlott. A férfi ekkortól már rendszeresen, becsületsértő módon szidalmazta a nőt. Az ittas férfi 2020 tavaszán az ingatlan konyhájában szóváltás közben hasba rúgta élettársát, akinek emiatt zúzódása keletkezett. A férfi ugyan ezen év októberében egy veszekedés közben az ingatlanon a teraszajtóban állva ököllel megütötte a nő mellkasát. A sértettnek ismételten zúzódása keletkezett. Az ittas elkövető 2020. október 15-én az ingatlan konyhájában tenyérrel tarkón ütötte a sértettet, majd ezt követően órákon keresztül szidalmazta és veszekedett a nővel, akihez gyümölcsöket dobált. A férfi három nappal később, egy vita során a közös otthonuk fürdőszobájának bejáratánál tenyérrel megütötte a sértett jobb felkarját.

