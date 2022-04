A kapcsolati erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt indult ügyben a Komáromi Járásbíróság 2 év, végrehajtásában 4 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki gyermeke érzelmi fejlődését is veszélyeztette azzal, hogy élettársát rendszeresen bántalmazta, megalázta – tájékoztatott dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

A vádirat szerint a férfi és a nő élettársi kapcsolatban éltek egy nagyigmándi ingatlanban, ahol közösen nevelték kiskorú gyermeküket. A férfi már 2017-től féltékenykedett, és egyre több konfliktust kezdeményezett párjával szemben. 2020. márciusa és április 14-e közötti már naponta trágár, megalázó szavakkal illette ő. A 2020. április 14. előtti 1 hónapban 4 különböző alkalommal tenyérrel arcon ütötte, többször veréssel fenyegette és ijesztgette.

A férfi magatartásának minden alkalommal tanúja volt a 8 éves gyermek, aki végignézte édesanyja megalázását és bántalmazását, és sírva kérlelte apját, hogy ne bántsa az édesanyját. A férfi 2020. április 13-án este is kiabált a nővel, aki másnap elhatározta, hogy gyermekével együtt elköltözik: albérletet vett ki és össze is pakolt.

A nő 2020. április 14-én a hálószobában a riadt gyermeket ölébe vette és összekuporodott vele az ágyon, miközben a vádlott jobb kézzel, tenyérrel, közepes erővel négyszer arcul ütötte őt. Az ütések a sértett jobb és bal arcfelét, a jobb fülének tövét érték. A férfi a nő haját is húzta, az arcát többször megütötte később is. Ez a magatartása a kiskorú gyermek érzelmi fejlődését veszélyeztette. Az elsőfokú ítélet, amely 2 év, végrehajtásában 4 évre felfüggesztett börtönbüntetés jogerős, azt az ügyész, vádlott és védő is tudomásul vette – közölte Puskásné Sárközi Rita, a Tatabányai Törvényszék sajtótitkára.