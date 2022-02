A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint négy-öt méter magasan ég egy szemétkupac 100-150 négyzetméternyi területen egy szeméttelepen, Oroszlány külterületén. Az oroszlányi önkormányzati tűzoltók mellett a tatabányai hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, két vízsugárral oltják a lángokat. A területre munkagép is érkezett, amellyel megbontják a kupacot. A munkálatok további megsegítéséhez a helyszínre indult a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vízszállítója is.