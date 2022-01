A tatabányai hivatásos és a kocsi önkéntes tűzoltók érkeztek a balesethez, áramtalanították a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. A társhatóságok is megérkeztek a helyszínre.

Január 5-én is történt baleset ezen a szakaszon, sőt, lényegében ugyanitt: mindkét eset a kettes kilométerszelvényben volt. A kocsi lánglovagok akkor is a helyszínre siettek, képeik beszámolója szerint az az autó is fejtetőre is borult.