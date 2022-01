Negyvenöt esetben avatkoztak be a megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói a hétvégén térségünket is elérő vihar miatt. Vasárnap főleg a forgalmi akadályt veszélyeztető vagy akadályozó kidőlt fák, leszakadt ágak adtak munkát a katasztrófavédőknek. A letört ágak nem egy esetben parkoló autókban is kárt tettek. A tűzoltók motoros láncfűrésszel darabolták fel, majd kézi erővel távolították el az akadályokat. Az erős szél épületeket borító lemezeket, cserepeket is letépett és kerítésekben is kárt tett. A tűzoltók miden esetben hamar a helyszínre értek és megszüntették a veszélyeztető állapotot.

Országos szinten a szeles idő miatt vasárnap összesen 1654 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A tűzoltói munka kétharmadát a szélben letört faágak, kidőlt fák adták, sok fa utakra, házakra, melléképületekre, kerítésekre, autókra és elektromos vezetékekre dőlt. A tűzoltói beavatkozások egyharmadát pedig épületkárok felszámolása, magasból lógó cserepek, bádoglemezek, reklámtáblák, ledőlt kémények eltávolítása jelentette.

Az erős szél országszerte sok épület tetőszerkezetét megrongálta, nemcsak magánházakét, hanem középületekét is, összesen 273 épületben keletkezett valamilyen mértékű kár. Nyolc családi házban a szél olyan mértékű károkat okozott, hogy átmenetileg lakhatatlanná váltak, az itt élő 34 embert rokonok fogadták be. Hétfőn reggel még 192 helyszínen zajlott a károk felszámolása, folyamatosan dolgoztak a tűzoltók.