– Igen. Emlékezhetnek a környeiek, és a térségben élők, hogy a 2000-es évek derekán már született egy kormányhatározat az elkerülő tervezéséről és megépítéséről. Azonban jó, ha azt is tudjuk, hogy a környei elkerülő lehetséges nyomvonalai bekerültek a megyei fejlesztési tervbe, mint a fejlesztésre kijelölhető területek. Ezt követően érdemi intézkedés nem történt, a gazdasági válság okozta forráshiányra hivatkozva. Ekkor jött Takács Károly, akkori oroszlányi polgármester, aki kérte, hogy ezzel a problémával foglalkozzunk újra és legyenek konkrét tervek. 2017-ben viszont már fel kellett gyorsítani a folyamatokat és intézkedéseket, hiszen a környező ipari parki beruházások miatt jelentősen megnőtt a gépjárműforgalom. Jogos lett a térségi elvárás, jogos az igény az elkerülőre és jogos az aggodalom is. Két éve volt 18 ezer 300 gépjármű, mára ez a szám a 20 ezret is elérheti. Borzasztó zavaró, élhetetlen. Naponta járok arra én is.

Arra viszont senki sem gondolt, hogy 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt a rezsivédelmi alapba kell átcsoportosítani a fejlesztési forrásokat.

Most megvan a kormányzati döntés, hogy az ácsi iparterület fejlesztésével együtt forrást biztosít a környei elkerülő tervezésére.

Beszédes számok

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő úgy látja, Komárom-Esztergomban egy településen csökkent nagyon látványosan a lakosságszám az elmúlt években. Ez pedig Oroszlány. Szerinte a jelenlegi vezetésnek nincs programja, gondolata, vagy eszköze a fiatalok itt marasztalására. – Az elvándorlásra mielőbb választ kell találnia Oroszlánynak. Erre vonatkozó komplex programot biztosan kell a városban – mondta.

Czunyiné dr. Bertalan Judit: fontos a stabilitás

– A hamarosan működő kisbéri optikai kábelgyár milyen hatással lesz ez a bakonyaljai térségre?

– Hosszú munka gyümölcse érett be Kisbéren, hiszen ugyan jó adottságú település, mégis a rendszerváltoztatási években elmaradt döntések miatt nem volt a beruházási és befektetési térképen, mint lehetséges terület. Azért, hogy a város gazdaságát a jövőre nézve is stabilizálni tudjuk, több irányba is elindultunk. Sinkovicz Zoltán polgármester is fontosnak tartotta, hogy a járási székhellyé vált Kisbér kínálni tudjon kisebb kis- és közepes vállalkozások számára a térségben is iparterületeket. Ez megvalósult. Aktív érdeklődés mellett az iparterületi parcellákat már meg is hirdette a város.

A másik irány, hogy Kisbért ráhelyezzük a befektetési és beruházási térképre és olyan egyeztetéseket kezdtünk meg, ami a vármegye és a térség nagy beruházási volumenét a környékbeli nagy iparcentrumok mellett elérjék a települést is.

A Fiberhome reméljük, az első a sorban, amely elindított valamit a kisbéri gazdaságfejlesztésben.

– Nagy port kavart tavaly júliusban a katódgyár építésének bejelentése Ácson. Van fejlemény?

– A katódgyári beruházás sok kérdést vetett fel, túl vagyunk a környezetvédelmi engedélyezésen. Fontos leszögezni, hogy magyar tervező és hazai előírások szerint járt el. Mint ahogy az is biztos, hogy a hatóságok a legszigorúbb szabályoknak megfelelve adták ki az engedélyt.

A településen egyébként az elmúlt fél évszázad legnagyobb közmű fejlesztése zajlik. 44 milliárdos infrastruktúra fejlesztés kezdődhet,

korszerűbb lesz a szennyvíztisztító, fejlesztik az ivóvízhálózatot és több útszakasz is megújul - ennek egy része a környei elkerülő. Amit fontosnak tartok az az átláthatóság, amit a beruházó az engedélyezés és a tervezés folyamatában biztosított egy munkacsoporton keresztül. Ezt a transzparenciát várjuk el a későbbiekben is tőlük.

– Mi lesz a program június elsején?

