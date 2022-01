Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy Csehszlovákiában történt, de Komárom-Esztergom megyét is érintő megrázó esetet mutatunk be. A szomorú történetet Dulai Péter osztotta meg Facebook-oldalán. A kriminalista évek óta publikálja megszállottan hátborzongató kutatásainak eredményeit, a Gyilkosság a panel tetején című könyvét a közelmúltban Tatabányán is bemutatta.