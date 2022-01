A kötetről dr. B. Stenge Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatója faggatta a szerzőt a közelmúltban, a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. Dulai Péter a könyv bevezetőjében leírja azt is, mi az egyik oka annak, hogy szinte megszállottan gyűjti az információkat ezekről a kegyetlen gyilkosságokról. Egy családi tragédia miatt. Nővérét ugyanis a kilencvenes években féltékenységből megölte a férje, majd öngyilkos lett. Nagy trauma volt ez az akkor tízéves fiú számára. Tisztában volt a helyszínnel is, ezért lerajzolta gyerekrajzokkal, hogy nézhetett ki a gyilkosság helyszíne. A rémtettek helyszínei iránti érdeklődése vélhetően innen ered.

Dulai Péter ellátogatott azokra a helyekre is, amelyek a most megjelent könyvében szerepelnek. Hétköznapi terek, épületek, panelek a Kádár-korszakból, a ma itt élők nagy részének tudomása sincs arról, hogy évtizedekkel ezelőtt mi zajlott itt. A gyilkossági ügyek kronológiai rendben követik egymást a könyvben, 1955. július 1. és 1983. december 28. között tíz megrázó, brutális emberölést mutat be, amelyek a legkülönfélébb indíttatásból következhettek be: nyereségvágy, kéjgyilkosság, bosszú vagy szerelemféltés. A legtöbb esetben család, vagy ismerős követte el azokat. Az esetek jelentős részében pedig gyermek az áldozat. A legifjabb egy mindössze három esztendős kislány.

A martfűi rém helyett ült Bulyáki István?

Az első két eset összefügg. Megtámadtak és megöltek 1955-ben egy fiatal nőt, Nemes Erzsébetet a szolnoki vasútállomás közelében. Bulyáki István vádlott végig tagadta bűnösségét, de elítélték. Lehet, hogy ártatlanul ült 15 évet, mert tettét a martfűi rém is elkövethette, aki a következő fejezet főszereplője. Sok fiatal nővel együtt, akik a gyilkos áldozatául estek. A sorozatgyilkos, Kovács Péter egy mozifilm hatására kezdte erőszakos cselekedeteit, amelyek következtében fiatal nőket brutálisan meg­gyilkolt és megerőszakolt.

Normafa úti lakásukon ölte meg feleségét a darabolós gyilkos. Az iszákos Szabári János, aki korábban egy SZOT-üdülő előadójaként is dolgozott, egy budai gimnázium igazgatóhelyettese volt. Felesége válni akart. Valószínűleg ezt nem bírta elviselni. Kiss Béla 1963-ból saját lakásán ölte meg a 19 éves Döbrösi Jánost, akivel viszonya volt. Arcon lőtte szeretőjét, majd nikotint fecskendezett a karjába. Három év múlva bukott le.

Vasalóval ölt, és még ma is köztünk lehet a pécsi gyilkos

Egy idős, egyedül élő asszony holttestét találták meg egy kiégett pécsi lakásban 1974-ben. Vasalóval ölték meg, de tettes nem volt. Tizenöt évvel később, még az elévülés előtt képbe került egy nő gyanúsítottként, akire minden adat ráillett, de a DNS-vizsgálat egyértelműen kimutatta, hogy még csak nem is járhatott a helyszínen. Anno a gyilkos valószínűleg ennek a nőnek a személyazonosságát felhasználva ment be az idős nő házába, hogy mindenkit átverjen. A tettes akár még napjainkban is élhet.

Forrás: Beküldött

Molnár Henrik László 19 évesen majdnem megölte a szüleit, majd kényszergyógykezelés után kiengedték. Nem sokkal később megtámadott egy gyereket, akit megkötözött és mellkason szúrt. Mindössze pár évet ült. 1979-ben az Úttörővasút vonalán „vadászott”, amikor felfigyelt egy fiatalkorú szerelmespárra. Mindkettejüket megkötözte és többször megszúrta. A lány meghalt, a fiú pedig halottnak tettette magát, így túlélte a támadást.

„nyiri miska” - írta utolsó erejével fel gyilkosa nevét a kisfiú

A kötet utolsó rémtette 1983-ban történt. A ceglédi Nyiri Mihálynak december 23-án kellett volna megkezdenie újabb börtönbüntetését, de inkább kivett egy szobát. Nyolcéves áldozata családját ismerte, és amikor a gyilkosság reggelén meglátta a városban a családtagokat, eldöntötte, hogy kirabolja a házukat, mert úgy gondolta, senki sincsen otthon. Ám a kisfiú sajnos otthon volt, Nyiri pedig nem akart szemtanút. Megütötte a gyereket, majd állítása szerint feldőlt az olajkályha, kifolyt belőle az olaj, és amikor cigire gyújtott, lángra lobbant. A súlyosan összeégett kisfiúnak volt annyi ereje, hogy felírja iskolai füzetébe: „nyiri miska”. A véletlenül feldőlt olajkályha esetét egy lebontás előtt álló házban rekonstruálták a szakértők. A bizonyítási kísérlet alapján pedig megdőlt Nyíri addig sem túlságosan életszerű története. Valójában szándékosan gyújtotta fel a kisfiút.

Mint a rendezvényen megtudtuk, a szerző további ügyeket kutat, rendületlenül keresi a „döglött aktákat”. Internetes felületein gyakran számol be kutatásairól, újabb kötet kiadását is tervezi. Megtörtént emberölési ügyekről. Olyanokról, amelyeknél már az is megrázó, hogy egyáltalán megtörténhettek. Emberek által elkövetett embertelenségek.

Gyerekek gyilkosai, avagy az utolsó kivégzett Borsod megyében - A mindössze ötéves Török Sárikát 1963-ben saját apja, a büntetett előéletű Török Antal traktoros és élettársa, Valcsek Magdolna sásdi lakos kínozta halálra. Elképesztően embertelen körülmények között tengődött a kislány, aki belehalt végül a kínzásokba. Az ötéves Dorottya és a négyéves Orsolya Gödöllőn, a házuk előtti játszótérről tűnt el 1967-ben. Egy 12 éves félszemű fiú ölhette meg őket bosszúból, de a nyomozati anyag nem fellelhető. A halotti anyakönyvi kivonatot az áldozatokról a szerző közbenjárására állították ki 2019-ben. A kötet címadó története is hátborzongató: Kohányi Ferenc felesége el akarta hagyni az alkoholista családfőt. A férfi úgy akart bosszút állni rajta, hogy a nő szeme láttára öli meg közös gyerekeiket, majd az asszonyt, végül saját magát. A legidősebbet átküldte az anyáért, a másik hármat lifttel felvitte a tizedik emeleti tetőre, kiültette őket az épület szélére, és egymás után lelökte őket. Ezután lement a holttestekhez, és megvárta a rendőröket. Ő volt az utolsó kivégzett Borsod megyében.