Tapétavágó késse hadonászott a piliscsévi nő Esztergomban

Vádiratot nyújtottak be az ellen a piliscsévi nő ellene, aki júliusban két nőt is megfenyegetett egy tapétavágó késsel, az egyiktől pedig a pénzét is ellopta.

Forrás: police.hu

Az Esztergomi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt azzal a piliscsévi nővel szemben, aki tapétavágó késsel fenyegetve támadt meg két sértett nőt, az egyiktől elvette az értékeit – tudtuk meg Dr. Reszl Ildikó megyei főügyésztől. Az információk szerint a nő július 12-én 19 óra 30 perc körül Esztergomban, a Mária Valéria hídon gyalogló nőt követte, hozzá közel érve a nála lévő kés fém vágóélét kitolva megfenyegette, hogy adja oda a táskáját és a pénzét. A kést mintegy 1 méterre tartotta áldozatától, aki a fenyegetéstől megijedt, ezért átfutott Szlovákiába, így az elkövető tőle értéket elvenni nem tudott. A sértett a híd szlovák oldalán segítséget kért. A piliscsévi nő ezután az Esztergom, Nagy Duna sétányon gyalogolt, amikor 20 óra 30 perc körül észrevette a járdán közlekedő nőt. Az elkövető tőle is megpróbálta elvenni a nő bal vállára felakasztott bőr táskát. A tolvaj bal kezével megfogta, majd a jobb kezében lévő késsel elvágta a táska pántját azért, hogy a benne lévő értékeket megszerezze. A nő fogta a táskát, ezért az elkövető megpróbálta kitépni azt a kezéből, de ezt a másik nem engedte. Ekkor a nő hadonászni kezdett a késével, a másikat megvágással fenyegette. A fenyegetés hatására a nő elengedte a táskáját, amiből az elkövető kivette a pénztárcában lévő 25.000,- Ft-ot, majd a Mária Valéria híd irányába elmenekült a helyszínről, a táskát és a pénztárcát a helyszínen hagyta – olvasható a közleményben. Az ügyészség a vádiratban indítványozta, hogy az Esztergomi Járásbíróság a nő letartóztatását tartsa fenn, továbbá fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, valamint a lefoglalt tapétavágó kést kobozza el.

