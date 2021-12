Havelda Dániel a karácsonyi, bokodi tűz kapcsán kereste meg a Kemma.hu-t, és rajtunk keresztül minden jóérzésű embert. Ahogy arról beszámoltunk, egy család otthona lett a lángok martaléka: a ház lakhatatlanná vált. A család Dániel testvérének a családjáé, és mint írta, most nekik indítanak gyűjtést.

Dániel testvére vette észre a tüzet az éjszaka közepén, de először azt hitte, a szomszéd kéményéből csapott csak be a füstszag. Pár perccel később a házat elöntő füst végleg kiverte az álmot a szeméből, kifutott a kazánházba, és látta, hogy sajnos tényleg náluk csaptak fel a lángok. Porral oltóval és kerti slaggal is próbálta megfékezni a lángokat, értesítette a tűzoltókat, de minden igyekezet ellenére már a tetőszerkezet is lángolt, mire megérkezett a segítség.

Mindene, az otthona is odaveszett a bokodi családnak

Forrás: Havelda Dániel / Beküldött

Mindenük odaveszett. A lakhatásuk, mint írta Dániel, megoldott, de a ház újjáépítése egyelőre kilátástalan vállalkozásnak tűnik. Ezért kéri, hogy aki akár csak egy tábla csoki árával tud segíteni, az tegye meg, az alábbi bankszámlaszámon:



Név: Havelda Gergő

Számlaszám: 11773401-00965318 OTP

Közlemény: Adomány