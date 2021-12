Vádemelés 4 órája

Graffitivel rongált meg több épületet a tatabányai fiatalkorú fiú (képek)

Festékfújó spray-vel fújt be különböző falfelületeket a tatabányai fiú, ezzel komoly rongálást elkövetve. Az ügyészség most vádiratot nyújtott be ellene.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be többrendbeli rongálás vétsége miatt azzal a fiatalkorú férfival szemben, aki falfirka elhelyezésével okozott kárt – tudtuk meg Dr. Reszl Ildikótól, a megyei főügyészség főügyészétől. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a tatabányai rendőrök október 23-án egy 15 éves helybéli fiút állítottak elő a Tatabányai Rendőrkapitányságra. Azzal gyanúsították, hogy 2020 nyarán egy festékfújó spray-vel összefirkálta a tatabányai megyeháza falát. A fiatalt a térfigyelő kamerák felvételei alapján sikerült azonosítaniuk a nyomozóknak. A fiatalkorú július-szeptember között öt sértettnek okozott kárt azzal, hogy festékfújó spray-vel az általa használt, külön jelentéssel nem bíró ’SAEZ’ tag-et helyezte el különböző falfelületeken, így önkormányzati épületeken, aluljáróban, garázs és társasház falán. A megyei önkormányzatnak 22.940,- Ft., a tatabányai önkormányzatnak négyszeri alkalommal összesen 82.800,- Ft., három további sértettnek 16.500,-Ft., 12.500,- Ft., illetve 17.300,- Ft kárt okozott – tudtuk meg a közleményből. Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Járásbíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben a bűncselekmények elkövetését beismerő elkövetőt bocsássa próbára, állapítsa meg, hogy a próbaidő alatt pártfogó felügyelet alatt áll, valamint kötelezze arra, hogy három sértett épületein elhelyezett falfirkákat távolítsa el.

