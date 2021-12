A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai több mint hatezer üveg hamis parfümöt találtak két teherautóban az M1-es autópályán Komárom-Esztergom megyében – tudtuk meg Juhászné Prantner Etelka pénzügyőr századostól, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferensétől.

A pénzügyőrök az M1-es autópálya két különböző szakaszán tartottak ellenőrzéseket Komárom-Esztergom megyében, amikor is két Budapestről érkező járművet is ellenőriztek, alig egy óra különbséggel. A kocsik átvizsgálásakor fekete fóliával körbetekert raklapokon több mint hatezer üveg különféle márkajelzésű (Giorgio Armani, Chanel, Hugo Boss, Versace, Gucci, Givenchy) parfümöt találtak. A rakományt kísérő okmányokon mindkét esetben ugyanaz a feladó szerepelt, a csomagolás és a márkák is azonosak voltak. Az előzetes szakértői vélemény szerint az illatszerek a vásárlók megtévesztésére alkalmas hamisítványok.

A NAV munkatársai a mintegy 140 millió forint értékű parfümöt lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. A hamisított termékek kiszűrése a piacról azért is fontos, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve is egészségügyi kockázatot jelenthet – áll a közleményben.