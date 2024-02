A Köpönyeg.hu prognózisa szerint marad az erősen felhős, borongós idő. Északnyugat felől szórványosan fordul elő kisebb eső, záporeső. Erős, estétől viharos lehet az északnyugati szél. 9-14 fokos enyhe időnk lesz.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint vasárnap, a hajnali órákban megnövekszik a felhőzet, közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de elsősorban délnyugaton, valamint keleten lehetnek kevésbé felhős körzetek is. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati irányú szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, a hegyekben erős, viharos lökések. Délnyugaton és keleten ugyanakkor gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között valószínű, de a kevésbé szeles, illetve kevésbé felhős délnyugati és északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet, arrafelé gyenge fagy is előfordulhat.