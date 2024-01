Szerda délután az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország több megyéjére is másodfokú figyelmeztetést és riasztást adott ki. Az ónos eső Komárom-Esztergom megyét is érinti, ahol elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben. Az esztergomi járásra az elsőfokú riasztást is kiadták. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized.

Forrás: met.hu

A meteorológia előrejelzése szerint az esti órákban és az éjszaka első felében az ónos eső fokozatosan északon is esőbe vált át, legkésőbb az északi határnál. Az ónos eső mennyisége Borsodban, Hevesben és Nógrádban várhatóan többfelé meghaladja az 1 millimétert.