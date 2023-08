Hírbeküldő felületünkön tatai olvasónktól, Erikától kaptunk videót, amely még inkább jól tükrözi, hogy hirtelen mennyi csapadék is zúdult a városra. Mint írta, villámárvíz lepte el a Komáromi utca, Új út, Dózsa György út kereszteződését. A víz alatt teljesen eltűnt az út és a járda is. A videón jól látható, hogy a kocsik és a busz kereke is szinte teljesen eltűnik a szinte tó méretű vízrengetegben. Várjuk mi is olvasóink felvételeit az időjárásról!

A fotók és videók rövid leírással együtt hírküldő felületünkön egyszerűen beküldhetőek!