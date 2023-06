A Köpönyeg.hu prognózisa szerint kedden gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég, és két hullámban várható sokfelé csapadék: hajnalban, reggel, majd egy átmeneti szünet után délutántól. Délután, este a Dunántúlon heves zivatarrendszer is összeállhat, útját jégeső és felhőszakadás kísérheti.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom vármegyére ki is adta az elsőfokú citromsárga figyelmeztetést a felhőszakadások és heves zivatarok miatt. Sőt, a zivatarok miatt a megyénk összes járására már az elsőfokú riasztás is érvényben van. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

A meteorológia prognózisa szerint főleg a a keleti területeken zártabb is maradhat a felhőzet, amely nyugat felé haladva szakadozik, gomolyosodik. Szűrt napsütés főleg a nyugati tájakon valószínű. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de lesznek olyan körzetek, amik szárazon maradnak. A keleti, délkeleti szél az ország keleti felén megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul. Késő estére 17 fok köré hűl le a levegő.