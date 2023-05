Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Komárom-Esztergom vármegyére. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett szélerősödésre és lehetséges jégesőre is felhívják a figyelmet. Szerdán az esti órákban villámárvizekre, helyenként 20-30 miliméter csapadékra, erős vagy viharos széllökésekre és jégesőre is. A zivatartevékenység az éjszakai órákban is kitarthat. Csütörtökön a délkeleti területeken ismét labilizálódik a légkör, itt kis eséllyel zivatarok is kialakulhatnak.

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint a hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. A korábbi műtéti hegek, csonttörések érzékennyé, fájdalmassá válhatnak. Ajánlott esernyőt, esőkabátot is magunkkal vinni, mert elázás esetén magas a megfázás, felfázás esélye!