A meteorológiai előrejelzések szerint a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer/órát, de az Észak-Dunántúlon, a Balaton és a főváros térségében, az Északi-középhegység és az Alföld nyugati és középső részein a viharos szél akár 85 kilométer/órás is lehet. Még a késő esti órákban is előfordulhatnak erős lökések.

Szombaton a késő délutáni óráktól az Északi-középhegységben, illetve később az esti, késő esti órákban az északkeleti megyékben is 3 centiméteres friss, tapadó hólepel (lokálisan ezt meghaladó) alakulhat ki.

A Köpönyeg kiemelte: erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet. Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak...) is felerősödhetnek.