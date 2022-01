Január 4-én délután, sötétedés előtt az egész horizonton átívelő szivárvány varázsolta el az esztergomiakat. Körülötte az ég is gyönyörű színekben pompázott. Nem sokkal később az eső is eleredt egyébként. Az optikai jelenséget ketten is megörökítették.

Korompai Gábor az az esztergomi vasútállomásnál kapta lencsevégre a szivárványt.

Megfestette az eget a szivárvány Esztergomban (Forrás: Korompai Gábor)

Egy másik olvasónk Tatabányán, a Kálvária-hegynél fotózta le a szivárvány, a fotót megosztotta a Kemma.hu-val.