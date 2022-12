Először az került szóba, hogy a koronavírus-járvány, illetve a háború mennyire érintette az Exedy Dynax magyarországi gyárát. Megtudtuk, hogy 2020 második negyedévében jelentős hatás volt tapasztalható, ugyanúgy, mint a legtöbb vállalat esetében.

Azóta azonban a vállalkozás teljesen helyreállt, és a gyárban a termelés teljes kapacitással folyik. A járművekben található termékek végfelhasználói szerte a világban megtalálhatóak, így Kínában, Észak-Amerikában, Ázsia több országában és Európában egyaránt. A piaci régiók ilyen sokszínűsége minimálisra csökkentette a regionális gazdasági hatást.

- Óriási áremelések hónapjait éljük. Ennek milyen hatása volt eddig és mi várható?

- A szállítási költségek és a nyersanyagköltségek globális növekedése az ellátási láncban már megtörtént - mondja Abe Daiki.

- Ezt követően a közelmúltban jelentős energiaár-emelkedés következett be. Ezek a jelentős gazdasági változások nem csak az autóiparban, de véleményem szerint az összes többi iparágban is új normák kialakítását eredményezik. Ez a nehéz helyzet a teljes ellátási láncban új vevő-beszállító együttműködési kapcsolatokat is generál a közös túlélés érdekében. Ez egy olyan jelenség, amire előre nem lehetett felkészülni.

A Biztonságos Közlekedés Akadémiája

Mint autóipari cég, olyan projekthez szerettünk volna kapcsolódni, melyben érintve érezzük magunkat, hangsúlyozza az ügyvezető igazgató. Hozzáteszi, ezért örömmel fogadták a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-Főkapitányság megkeresését, hogy csatlakozzanak a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által kezdeményezett szakmai programhoz, ez A Biztonságos Közlekedés Akadémiája. A projekt keretében tizenkét megyei általános iskola tanulói vesznek részt felmenő rendszerben gyakorlati oktatásban a biztonságos közlekedés témájában. Az ehhez szükséges gyakorlati eszközök megvásárlását, a tananyagok készítését támogatja az Exedy Dynax Europe. Örvendetes, hogy a programban résztvevő iskolák száma folyamatosan bővül, így ez egy hosszú távú projekt.

- Melyek jelenleg a legfontosabb termékeik?

- Kiemelem a nedves súrlódású tárcsát a gépjárművek hajtásláncaihoz. A hagyományos belső égésű motorok, hibrid, plug-in hibrid és akár akkumulátoros elektromos járművek zökkenőmentes, hatékony erőátvitelének vagy villanymotor-alapú teljesítményének támogatásához fontos funkcionális alkatrész volt és lesz továbbra is. Ennek a terméknek a műszaki szakértelmünkkel történő fejlesztése révén az a célunk, hogy hozzájáruljunk a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

- Stabilnak, folyamatosnak mondhatóak a megrendelések? Vannak új partnerek?

- Meglehetősen biztonságosak, a következő években is teljes kapacitással tervezzük a működést. Az új ügyfelekről és új projektekről folyamatosan zajlanak tárgyalások.

- Történt az idén gépvásárlás, technológiai fejlesztés?

- Elkezdtük két új gép beillesztését az alkatrészgyártás folyamatába, elsősorban a jövőbeli elektromosjármű-korszak újgenerációs termékéhez. A gépeket várhatóan jövőre helyezik üzembe.

- Hogyan alakul a dolgozók száma? Érezhető a fluktuáció?

- Szembesültünk azzal, hogy a régióbeli munkalehetőségek növekedésével egyre nehezebb a megfelelő létszámot biztosítani. Emiatt is fontosnak tartom, hogy például az alapbéren felül az átlagosnál jóval magasabb nálunk a SZÉP-kártya juttatás. Hozzáteszem, a bér emelkedésével arányosan ez tovább emelkedik. Havi bónuszrendszerünk teljesítmény alapú, a belépéstől már arányosan jár - hangsúlyozta a vállalkozó.

- Az új munkavállalókat a jogviszony első évében kétszer is értékelik, az eredménytől függően az alapbér emelkedik. Folytatva a sort, egy év után egy másik bónusz is életbe lép, ez az alapbérhez van százalékosan kapcsolva. Megemlíteném még a bejárás támogatásunkat, a bérleteket 100 százalékban térítjük, az üzemanyag költségeket a maximum adómentesen adható 15 forint mellett még 25 forinttal támogatjuk a közigazgatási határon kívülről autóval érkezőknek.