Az MTI nemrégiben közzétette a JóAutók.hu kereskedőportál Datahouse friss adatai alapján készült elemzését, melyből kiderül, hogy novemberben sem mozdult el pozitív irányba a forgalomba helyezett külföldi használt személyautók száma. A statisztikákból az is kiolvasható, hogy az idei év első öt hónapjában átlagosan 11.700 darab használt importgépjármű kapta meg a szükséges engedélyeket és papírokat, addig augusztus óta havonta átlagban mintegy 9700 darab körül mozog ez az érték.

Import

Az MTI megírta, hogy a 2022 november végéig importált használt személyautók 31 százalékát a Volkswagen, az Opel és a Ford típusú járművek teszik ki, ezek után a Toyota, az Audi, a BMW, a Hyundai és a Mercedes modelljei a legnépszerűbbek. Kishaszongépjárművek tekintetében is csökkent az import volumene, idén januártól kicsivel több mint tízezer példányt hoztak be Magyarországra, ami a 2021-es mennyiséghez képest 2,8 százalékkal kevesebb. A statisztika szerint ebben a szegmensben a legkelendőbbek a Volkswagen, a Ford és a Renault modelljei.

Bereczki Gábor elmondta, hogy összességében a használtautó-piacon már régóta nem figyelhető meg az a lendület, ami az elmúlt éveket jellemezte. Még a járványhelyzet alatt is viszonylag nagy számban találtak gazdára a kocsik, addig mostanság a vevők kivárásra játszanak és egyre inkább elhalasztják a vásárlást. Mivel a fenntartási költségek is jelentősen emelkedtek, így megfigyelhető az is, hogy sokan a tízmilliós, gyakorlatilag elérhetetlen járművek helyett úgymond „túlélőautót” választanak. Az érintettek döntése mögött áll az is, hogy a nehéz gazdasági helyzet révén átalakultak az igények, kevésbé használják ki a járműveket és változtak az utazási szokások is.

A kereskedőtől megtudtuk, hogy a vásárlóik többsége jellemzően a 10–15 éves modelleket keresi, és gyakorlatilag előfordulhat, hogy egy 200-300 ezer forintba kerülő, friss műszaki vizsgával rendelkező kocsi egy órán belül gazdára találjon. Bereczki Gábor leszögezte: ami az ügyfélnek nem jó, azt nem preferálják, így lebeszélik őket például akkor is, ha gazdaságilag nem érné meg egy jármű javítása.

A szakember szerint a jövőre nézve nem optimisták a kilátások, és úgy véli, hogy a 2008-as gazdasági világválsághoz hasonlóan most is évekbe fog telni, mire magához tér a piac. Akkor nagyjából hét-nyolc év elteltével nőtt az érdeklődés a járművek iránt, és várhatóan most is hasonló trend figyelhető majd meg.