Elsősorban természetesen HR vezetőknek, könyvelőknek, pénzügyi tanácsadóknak érdemes tanulmányozni. Ugyanakkor jó szívvel ajánlom minden "egyszerű" dolgozónak, aki úgy gondolja, hogy kéréseit meghallgatják, esetleg utána még teljesítik is.

Mindjárt az elején egy zsebbe vágó kérdésre ad válaszokat a szerző: hogyan adjunk olcsóbban juttatásokat? Sok nagyvállalatnál népszerűek például a teljesen adómentes elemek - kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, sporteseményre szóló belépő vagy bérlet, védőoltás, járványügyi szűrővizsgálat, kerékpár használatba adása. Nyilván ezeket és a hasonlóakat egyfajta jutalomként lehet adni, nem jó ötlet kötelezni mindenkit, hogy menjen cirkuszba vagy koncertre.

Egyre több vállalkozást érint a távmunka költségtérítése, ennek is bonyolult a szabályozása. Az összeghatárok is lényegesek, erre példa, hogy évente egyszer a minimálbér 10 százalékig adhat ajándékot vagy éppen ajándékutalványt a munkáltató. A következő lehetőséggel is többen élnek: a munkáltató köthet olyan élet-, baleset-, betegségbiztosítást, amely pénz fizet a káreseményekkor, de olyat is, amely a dolgozóknak betegség esetén „privát” orvosi szolgáltatást biztosít.

Azoknak, akik további ötleteket szeretnének meríteni a Cafeteria Kisokos 2023-ból, javasoljuk, hogy látogassanak el a www.kemkik.hu oldalra - ott (is) megtalálhatják.