Igen érdekes és sokszor veszélyes jelenség ez, ugyanakkor a jogi környezet engedi, sőt, szabályozza is az egy címre bejelentett vállalkozások adminisztratív működtetésének kereteit. Nem lehet általános következtetést levonni abból, ha sok vállalkozás működik egy címen. Ha egy vállalkozó több cég tulajdonosa is egyben, bizonyos cégszámig és méretig indokolt is lehet a közös cím. Szintén előforduló jelenség, amikor egy ipari parkon, vagy irodaházon belül nincsenek megkülönböztető címek és az okozza a tömeges címegyezőséget, vagy éppen egy – szabályosan működő – székhelyszolgáltató miatt is sok vállalkozás működhet egy adott címen.

A 21-50 céget számláló székhelyek között 16 százalék feletti a végrehajtási arány, 1,37 százalékos a felszámolási és 6 százalékos a kényszertörlési az OPTEN adatai szerint. Az igazán látványos ugrás az 50-100 közötti és a 100 feletti vállalkozásnak székhelyet biztosító címek körében tapasztalható. Azokon a címeken, ahol 100-nál több cég van bejegyezve, elképesztően magas, 35 százalékos végrehajtási aránnyal, 17 százalékos kényszertörlési aránnyal és 3 százalék feletti felszámolási aránnyal találkozunk. Az idei évben különösen látványos a végrehajtási arány növekedése mindegyik szegmensben, de különösen a frekventált címek körében. Külön is érdemes kiemelni, hogy jelenleg 117 olyan székhelycím található Magyarországon, ahova száznál is több cég van bejegyezve.