A csaknem félmilliós volumen azt jelenti, hogy átlagosan csaknem minden nyolcadik hazai személyautó gazdát cserélt január és július között. A Datahouse adatai alapján készült felmérés szerint azonban a gazdasági környezet romlása, a háztartások várható plusz kiadásai miatt máris érezhető a kereslet visszaesése. Ha a használtautó-piac be is állítja az új rekordot, az kizárólag az első fél év kiemelkedő pörgésének lesz köszönhető.

– Van még kereslet a használt autókra, magam is azt tapasztalom – erősítette meg portálunknak Bereczki Gábor, egy tatabányai használtautó-kereskedés vezetője. Hozzátette: tavalyhoz képest országosan mintegy tíz százalékos a növekedés, ami a saját kereskedésében is jelentkezik.

– Több, eredetileg borsosabb árú használt autót is áraznak lefelé az országos tapasztalatok szerint, az emberek manapság inkább az olcsóbb árfekvésű, egy-másfélmilliós kocsikat viszik. Tőlem is vittek már egy éve itt álló autót, amikor kicsit olcsóbban lehetett hozzájutni – összegezte a szakember.

Visszaeshet a kereslet - A szakemberek szerint, noha a kereslet visszaeshet az első félévhez képest, a következő hónapokban is intenzív, havi 70 ezer körüli adásvételre számítanak, mivel az újautópiac az ellátási problémák, a használtimport pedig a magas euróárfolyam miatt képtelen a korábbi szinteken kielégíteni a keresletet. További kérdés, hogy az üzemanyagár-támogatás esetleges kivezetése, az üzemeltetési költségek ezzel járó megugrása milyen változást jelent az év utolsó negyedében. A magyarországi használtautó-piacon a két leggyakoribb márka az Opel és a Volkswagen volt, előbbiből 57 ezer 600 (11,6 százalék), míg utóbbiból 49 800 (10,0 százalék) cserélt gazdát a vizsgált időszak során. A népszerűségi listán a következő a Suzuki az adásvételek 8,5 százalékával.

Bereczki Gábor arról is beszélt: a következő időszakban is az olcsóbb járgányok iránt lehet nagy a kereslet, az energiaárak és az infláció ugyanis spórolásra késztetheti a lakosságot e téren is.

– Ami az autók korát illeti, a fenti okok miatt sok esetben a tizenöt-húszéves matuzsálemeket keresik. Többen megveszik félmillióért, használják, és sokszor gyakorlatilag ugyanannyiért meg is válnak tőle – magyarázta.

A kereskedés vezetője kitért arra is: a márkák szempontjából mostanság nincs egy meghatározott kedvenc. Mint fogalmazott, a lényeg, hogy „menjen, dudáljon, villogjon”.

Mint ismert, a járvány miatti veszélyhelyzet feloldásával már műszaki vizsgára is kellett vinni a négykerekűeket, Bereczki Gábor szerint akadnak autók, amelyek emiatt a bontó áldozatául is estek. Erre szinte egy „másodlagos” iparág is kialakult.

A szakember kérdésünkre azt is elmondta: az nem divat, hogy a kereskedésekből rossz állapotú autót visznek el „bagóért” és megjavítják, kicsinosítják a szervizekben, mert szervizekből egyre kevesebb is van, akik ezért meg is kérik az árát a munkájuknak.