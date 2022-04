A koreai tulajdonú gazdasági társaság, a BYD az egyik legrégibb és leghűségesebb cég a Komáromi Ipari parkban. Először a Nokia beszállítója volt, majd miután a hatalmas gyár bezárta kapuit és elköltözött, a BYD vezetősége úgy döntött, hogy megpróbálnak olyan gyártásra váltani, amely lehetővé teszi, hogy továbbra is a városban maradhassanak. Az innovációnak köszönhetően Komáromban kezdték el gyártani az elektromos buszokat, melyekből már egy, a helyi utasokat is szállítja, mondta el Komárom Facebook oldalán dr. Molnár Attila, polgármester. A városvezető arról is tájékoztatást adott, hogy a magyar kormányzat által meghirdetett Zöld Busz Programra már pályázhatnak hazánk települései, ennek köszönhetően pedig a közeljövőben negyvennyolc új elektromos busz legyártására kerülhet sor Komáromban.

Ez nem csak A BYD-nek jelent nagy sikert, hanem Komáromnak is, hiszen a megrendelések új munkahelyeket hoznak létre, és a helyi adóbevétel is Komárom lehetőségeit fogja bővíteni

-emelte ki a polgármester, aki hozzátette: az ukrajnai háború negatív gazdasági kihatásai sajnos mindenütt érezhetők lesznek, ezért mindig örömöt jelent egy-egy fejlesztésről szóló hír, hiszen ezekkel nyílik mód a negatív hatások tompítására.