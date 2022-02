Gyerekként és fiatal korában Kecskéden élt Handl J. Attila. A tatabányai Árpád Gimnáziumban érettségizett, majd agrármérnök lett. Hobbija, munkája, karrierjének megalapozója az egészséges életmód és az étrend-kiegészítők tanulmányozása.

– Mikor gondolt először arra, hogy étrend-kiegészítőkkel foglalkozzon? Volt erre családi vagy tanári indíttatás?

– Agrármérnökként végeztem, az egészséges, fenntartható megoldások mindig is az érdeklődésem középpontjában álltak. Az IdealBody megalapítása előtt egy amerikai diétás termék hazai forgalmazásával foglalkoztam. A kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején kezdett fellendülni ez a piac, és Magyarországon is egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy a vásárlók táplálék- és étrend-kiegészítőkkel, speciális élelmiszerekkel érjék el a vágyott alakot. A saját utamat szerettem volna járni, ezért az ötletemet német táplálkozástudományi szakemberek bevonásával, a nyugat-európai trendeket figyelembe véve dolgoztam ki. Így valósult meg 2004-ben a Turbó Diéta, amely magas minőséget nyújtva tökéletesen illeszkedett az egészséges fogyás koncepciójához.

– Kipróbálta a testalakítást? Mit tart ezen a téren az első sikernek?

– Természetesen, ez nem volt kérdés, hiszen csak akkor lehettem hiteles, ha magam is kipróbálom ezt a módszert. Az egészséges életmód, a rendszeres mozgás mindig is az életem része volt, nincs ez ma sem másként, de bevallom őszintén, nagyon szeretek enni is. Ma viszont a termékem már inkább egy-egy étkezés kiváltására használom, nem diétára. Tervezem egy ideje, hogy leadjam azt a néhány kilót, ami a karantén idején felszaladt rám. Az első sikerem? Nagy öröm volt megtapasztalni, milyen gyorsan, mekkora ismertségre és népszerűségre tett szert a márka, munkahelyi közösségek együtt kezdtek például közös fogyókúrába.

– Utána hogyan következtek a mérföldkövek? Voltak-e buktatók?

– Az elején még csak egy íz, vanília volt a termékkínálatunkban, így fontosnak tartottuk, hogy egyre szélesebb választékkal és nagyobb elérési ponttal szolgáljuk ki a vásárlókat. Jelentős buktatókra, amelyek veszélyeztették volna a márkát, nem emlékszem, olyan viszont volt, hogy a névvel többen is visszaéltek a saját hasznuk növelése érdekében. Ezt minden esetben visszajelzésnek is tekintettük, hogy jó úton járunk. Hogy gondoltam volna-e az elején, hogy most, a 17. év után is ilyen népszerű lesz a termék, amelyet létrehoztam? Magam sem tudom.

– A család, barátok, ismerősök körében milyen a fogadtatása az ideális test kialakítása felé vezető törekvéseknek? Sokan kipróbálták?

– Kezdetben a környezetem nem tudott mit kezdeni az ötletemmel. Utólag visszagondolva mindez talán érthető is, hiszen akkoriban újdonságnak számítottak a diétás termékek. Az évek azonban engem igazoltak és nagy öröm számomra, hogy ma már mind a két gyermekem részt vesz a cég vezetésében, ők viszik az operatív irányítást. Tamara lányom a sales és marketing terület vezetője, Attila pedig a logisztikáért felel. Ők is gyakran fogyasztják egyébként a terméket.

– Miért döntött két éve úgy, hogy „kiszáll” az operatív irányításból?

– Egy baleset miatt tartósan kezelésekre jártam, ez pedig bizonyos szempontból kényszerhelyzetbe hozott. Ahogy egyre több feladatot osztottam meg a gyermekeimmel, azt láttam, hogy nélkülem is jól, hatékonyan és sikeresen működik a vállalat. Teljesen azonban nem szálltam ki a cégből, a nemzetközi piacokkal továbbra is foglalkozom és a stratégiai lépéseknél is jelen vagyok. Ilyen volt a 2020-as arculatváltás és a tavalyi névváltás – amikor IdealBodyra változtattuk a Turbó Diétát.

A lelki egyensúly elérése, önmagunk elfogadása

Az ideális elérése sok esetben életmódváltással kezdődik, hiszen egyre többen ismerik fel, hogy a táplálkozás a szervezet üzemanyaga, így elengedhetetlen az étkezés megreformálása.

Csigó Zita gasztroblogger, receptfejlesztő és szakácskönyvszerző úgy gondolja, az egészséges táplálkozás nem egy merev szabályrendszer, hanem irányelvek összessége, amiket minden esetben személyre kell szabnunk. Nagyon fontos a rendszeres testmozgás, amely az ideális testsúly vagy az egészségügyi értékeink javítása mellett segíthet a lelki egyensúly elérésében és önmagunk elfogadásában is.

– A mozgás új utakat nyit meg az ember előtt. Önmaga és a külvilág felé is. A rendszeres sportolás edzi a testet, de edzi a szellemet és a lelket is. Az, hogy a változtatásra képes voltam, hogy hosszas halogatás után végre be tudtam iktatni az életembe a mozgást, megmutatja, hogy minden változásra képes vagyok, minden területen tudom képviselni önmagamat és az érdekeimet és át tudom venni a kontrollt a saját életem felett – mondta Tamás Rita újságíró, edző, coach, egykori pánikbetegként a Ne pánikolj, sportolj! mozgalom alapítója az Idealbody által szervezett Ideális napon.

Honnan tudjuk, hogy elértük az ideálist? Ha kiegyensúlyozottá és egészségessé válunk, ha újra jól érezzük magunkat a bőrünkben, ismét ránk jönnek a szekrényben lapuló ruhák vagy épp merészebb darabokat is magabiztosan ölthetünk magunkra. Ha úgy élhetünk, annyit és olyat sportolhatunk, amit csak szeretnénk, biztosak lehetünk abban, hogy jó úton járunk!

– A testképünk és az énképünk között állandó kapcsolat van. Bármelyiket fejlesztjük, pozitívan befolyásolja testi-lelki egészségünket, önmagunk elfogadását és a környezetünkkel való harmóniát – tette hozzá dr. Csabai Márta egészségpszichológus. Érdemes a szakemberek véleményét, jó tanácsait átgondolni, majd egy „receptet” kialakítani a magunknak megfelelő összetevőkből.