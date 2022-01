Tálos Péter, a Foxconn alelnöke lett az Év embere a Figyelőnél 2021-ben, írja a Világgazdaság. Deák Bálint, a Figyelő főszerkesztője adta át az üzleti hetilap szerkesztősége nevében a rangos kitüntetést, amelyet immár hetedik alkalommal ítél oda a gazdasági újságírók stábja. Elsősorban azért döntött Tálos Péter mellett a lap szerkesztősége, mert a komáromi Foxconn-gyárban zajló innováció, amely a gyártási folyamatokat és a módszereket érinti, világújdonságnak számít.

Tálos Péter nem csupán a gazdasági életben állt helyt. Tata, Tatabánya, Komárom és Fehérvár sportjára is odafigyel. Májusban a Kemma.hu-nak adott interjújában beszélt arról, hogy Komárom a méreteihez képest rendkívül gazdag, színes a sportélet itt a versenysporttól a tömegeket megmozgatóig.

Ehhez jelentősen hozzájárul a város önkormányzata, és természetesen a Foxconn, valamint több itteni cég is.

Tatán hasonló a helyzet, a vizek városára szintén jellemző, hogy a hagyományos sportágak mellett sok a különlegesség is. A megyeszékhely más nagyságrend. Egyértelműen a Grundfos férfi kézilabdacsapata áll a népszerűségi lista élén. Több éve már, hogy beléptünk a támogatóik közé. Sokan vagyunk, de nem elegen. Ha a vezetők, a játékosok, a szponzorok és nem utolsósorban a szurkolók megtapasztalják a jót, nem elítélendő, ha még jobbat akarnak. Hasonló a helyzet Székesfehérváron is − részletezte a Foxconn alelnöke, aki 2015 és 2018 között volt a Tatai AC elnökségi tagja, tavasszal a székesfehérvári MÁV Előre SC elnökévé választottak, miközben a Grundfos Tatabánya KC elnökségi tagja is.