Heti celebfigyelőnkbe ezúttal a Bikini együttes, a sikeres tatabányai üzletasszony, Tomán Szabina, a tatai-tatabányai ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző, Esztergályos Patrik, valamint az oroszlányi fitnesz-modell, Kocsis Alexandra került fel. Lássuk is, mi történt a Komárom-Esztergom vármegyéhez kötődő celebekkel az elmúlt napokban!

Tomán Szabina

Fotó: Mate Krisztian / Forrás: MK

Tomán Szabina kapott pofonokat az élettől

Tomán Szabinának egészen fiatal kora óta a munkája az élete, viszont gyermekei az élete értelmei. A sikeres üzletasszony, a Next Top Model Hungary tatabányai származású zsűritagja most a hot! magazinnak adott interjút. Ahogy az üzletasszony, aki vasárnap este a Next Top Model Hungary zsűritagjaként tanúja lehet annak, hogy melyik lány nyeri a versenyt, többek között arról beszélt, hogy annak idején kisboltban is dolgozott, hajnal ötkor pakolta le a pékárukat a kocsiról.

Tomán Szabina azt is elárulta, hogy nem dől hátra, mindig igyekszik fejlődni. Pofonokat is kapott persze az élettől.

– Nagyon is sokat. Ha az üzlet­asszony­énemet nézzük, volt például olyan gazdasági döntésem, amivel kockáztattam az embereim fizetését. Tanultam belőle. De azt is megtanultam, hogy hiányos tudással nem szabad dönteni, mert akkor is én viselem a kudarcot. Nagyon sok rossz döntést hoztam, és még fogok is, de minden hibámért hálás vagyok – árulta el, hozzátéve, hogy magánemberként sokszor volt nagyon jóhiszemű.

Sokat tanultam abból a hiszékenységből, hogy a másik ember is jót akar, vagy abból, hogy egy közös célért mennyi mindent adsz fel.

Ma már biztonsági játékos. Soha nem kockáztatná sem a magánéletét, sem az üzleti életét, főleg azoknak az embereknek a jóllétét, akik tőle függnek.

– De ha nem mennék előre, akkor egy idő után túl kiszámíthatóvá válna minden, én pedig örökmozgó vagyok. Tehát ezeket nem kockáztatnám, de mindig kicsit kijjebb tolom a komfortzónám határát, mert érdekel, hogy mit tudok kihozni még magamból – tette hozzá.

Bajon bulizott a Bikini

Három napos falu- és családi napot tartottak a hétvégén Bajon, rengeteg színes és érdekes programmal. Ezek közül is kiemelkedett azonban a péntek este, amikor is a Bikini zenekar lépett fel, és csapott egy jó hangulatú koncertet. A fellépésről egy videót is közzétettek Facebook-oldalukon, amelyen jól láthatóan mindenki rettentően élvezte a bulit.

Igazi sztárral lőtt fotót az oroszlányi szépség

Nem akármilyen fotóval jelentkezett Instgram-oldalán az oroszlányi fitnesz-modell, Kocsis Alexandra. A szépség – aki nemrég megnyerte a Magyar Vívószövetség és a Mediaworks közösen összehozott a „Vívás mindenkié – Sztárok a páston!” elnevezésű rendezvény női kategóriáját – ugyanis Tommy Fury angol ökölvívó és valóságshow-szereplővel, a világbajnok ökölvívó Tyson Fury féltestvérével lőtt selfie-t Budapesten.

Esztergályos Patrik Instagramján engedett betekintés a Sztárok a Páston celebmezőnyébe

Négy férfi és négy női sztárnak szurkolhattunk A vívás mindenkié – Sztárok a páston rendezvényen. A celebekből, akik megtanulták a vívás alapjait, igazán klassz csapat állt össze, akik a versenyzés izgalmait is megtapasztalhatták. Esztergályos Patrik az Instagram oldalán engedett betekintést a jól sikerült esemény kulisszái mögé.