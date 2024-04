Segítség 1 órája

„Anyukám siketnéma” - Jákob Zoli félárva, felvidéki kisfiú mellé állt

A műkörömkirályként is ismert Nagy Ő most először lépte át a határt, hogy segíthessen. Egy felvidéki kis faluban élő anyukával és fiával találkozott Jákob Zoli, de most mindenki segítségére szükség lesz.

Kemma.hu Kemma.hu

A közelmúltban egy oroszlányi kislánynak és anyukájának segített a Jákob Zoli Alapítvány, most pedig, működésük során először a határt is átlépték, hogy a Duna túloldalán segítsenek. Egészen pontosan az Esztergommal szemközti Párkányon át egy kis faluba, Muzslára vezetett az útjuk. Itt él siketnéma édesanyjával Sanyika. Jákob Zoli ezúttal a Felvidéken segített

Fotó: Markovics Gábor / Forrás: MW bulvár Mint az a róluk szóló videóban elhangzott, most először voltak külföldön segíteni, de Jákob Zoli nem felejti el a határon túli magyarokat sem. Sanyiékra egyébként a szomszédok hívták fel alapítványa figyelmét. Ők is megszólaltak a videóban, arra kérve a jó érzésű vállalkozókat, szakembereket, hogy ha tudnak, segítsenek felújítani a nagyon szerény körülmények között élő kisfiú és édesanyja otthonát. Aznap, amikor a műkörömkirály meglátogatta őket, vajas kiflit ettek, vacsorára prdig pirítós készült. Jákob Zoli mellett mások segítségére is szükség lenne Arról már Sanyika mesélt, hogy a számlák befizetése után körülbelül havi 350 euróból (átszámítva 130 ezer forintból) élnek, az otthonuk télen beázik, penészesedik. Ha szerencséjük van, akkor van mivel fűteniük, de van, hogy elektromos hősugárzót kérnek kölcsön. Az édesanya siketnéma, dolgozni nem tud, ahogy olvasni és számolni sem. A kérdésre, hogy hol van az apukája, a kisfiú így válaszolt: a mennyben. A házat egyébként a videó tanúsága szerint rendben, tisztán tarják, amennyire tudják, és a helyiek is szívükön viselik a sorsukat. A kommentekből kiderült, hogy többen segítenének nekik, ismerik őket, és rengeteg embert megindított a történetük. #jakobalapitvany #szeretet #segítség #muzsla ♬ Very Sad - Enchan @jakobalapitvany A határon túl még sosem jártunk, de nem bántuk meg.@Jákob Zoli #jakobzoli

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!