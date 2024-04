Gyász 1 órája

„Nélküled nem tarthatnék ott, ahol” – így búcsúzott a Follow the Flow-s Fura Csé az elhunyt Ferich Balázstól

A Supermanagement társalapítója tragikusan fiatalon halt meg. Ferich Balázs többek között a Follow the Flow menedzsmentje is volt, így ők is megemlékeztek az elhunytról.

Hosszan tartó gyógyíthatatlan betegség után 36 éves korában elhunyt Ferich Balázs, a magyar zenei piac legsikeresebb kiadó-menedzsmentje, a Supermanagement társalapítója – írja a Forbes. Olyan híres és elismert előadók tartoznak hozzájuk kiadó-menedzserirodához, mint Azahriah, a Wellhello vagy a Follow the Flow. Fura Csé, a csapat tatabányai frontembere is elbúcsúzott tőle, aki így fogalmazott Instagram-oldalán: Köszönök mindent, Bazsi! Nélküled nem tarthatnék ott, ahol. Emberileg és szakmailag is követendő példa voltál. Sosem felejtelek el! A bejegyzés megtekintése az Instagramon Fura Csé (@fura.cse) által megosztott bejegyzés Céges és zenekari társától, legjobb barátjától a Supermanagement másik alapítója, Tóth Gergő búcsúzott a Facebookon. „Pillanatok alatt lettünk barátok. Rengeteget segített a zenekar dolgainak intézésében. Veleszületett tehetsége volt a menedzseléshez. Együtt találtunk ki minden hülyeséget is, nagyon egy húron pendültünk, ami a poénkodást illeti. Néha nem voltak határaink ebben, sokan nem is értették a vicceinket. Mi viszont nagyokat nevettünk együtt. A Blind egy underground banda volt, de a Bazsival töltött időszak volt az egyik legsikeresebb korszaka” – írta Gergő.

