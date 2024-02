Már javában zajlik Mohácson a helyiek messze földön ismert népszokása, a busójárás. A tavaszváró, téltemető programon a Viszkis is részt vesz, aki be is jelentkezett Mohácsról Instáján. Méghozzá ismét maszkban. De sem a mohácsiaknak és a környéken élőknek sem kell megriadniuk, Ambrus Attila nem bankarablás mesterségéhez tért vissza, portékáit árulja a jeles eseményen. Mint írta a fotójához, még egész vasárnap kint lesz a standjával, ahol kerámiatermékit bárki megcsodálhatja és megvásárolhatja.