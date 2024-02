Heti celebfigyelőnkbe ezúttal az aranytorkú tatai énekes, Pápai Joci, a gyönyörű észak-komáromi színésznő, Borbély Alexandra, a nem csak szép, de vicces tatabányai influenszer-királynő, Kunu Alexandra, a mocsai trombitás Galambos Lajos és lánya, Bogi, valamint a tatai vívóból lett exatlonista, Esztergályos Patrik került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom vármegye celebjeivel az elmúlt napokban!

Jön az új dal Jocitól

Hamarosan új dal érkezik! Szabo Zé barátommal dolgozunk rajta! Ezt már az Akvárium Klubban is játszani fogjuk március 1-én, alig várom, hogy halljátok!

– harangozta be a napokban a nagy hírt Instagram-oldalán Pápai Joci, aki videót is posztolt az infó mellé. A dalt heteken belül hallhatja majd a közönség. A videóban hallható rövid részletet és a hozzá fűzott kommentárt kár lenne kihagyni.

Rabruha vs. divatipar

Mi is beszámoltunk róla a héten, hogy Galambos Lajos nyárra félig szabad lehet. A dáridózás, azaz a teljes szabadság azonban még odébb van Galambos Lajos számára, aki így rengeteg olyan eseményből marad ki, ami a lánya életében most zajlik. Galambos Bogi a Budapest Central European Fashion Week-ről jelentkezett be az Insta-oldalán. A ruhatervezésben tehetséges bombázó a Szépművészeti Múzeum előtt pózolt egy igazán impozáns szettben. Posztjában nem csak fotókat mutatott, de egy rövid videót is.

Óda a pelenkázótáskához

A különleges szépségű Borbély Alexandra a művészete mellett időnként egészen hétköznapi dolgokról mesél Instagram-odalán. Az észak-komáromi színésznő ezúttal egy egész posztot szentelt a pelenkázótáska dicséretének. A bejegyzést itt lehet megnézni.

Nem lehet nem szeretni a Kunu családot!

A tatabányai influenszer-királynő ezen a héten is kiakasztotta a cukiságmérőt a neten. Kunu Alexandra azt mutatta meg Instagram-oldalán, hogy barberhez vitte a kisfiát. A borbély szakavatott kezei igazi kis herceget varázsoltak Nátánielből.

A szépséges és mindig büszke anyuka egy másik posztjában humoros oldalát mutatta be. A közös videóban Alexandra és a férje arra kereste a választ, hogy Márió ereiben, de legalábbis a szívében inkább olasz vagy cigány vér csörgedezik-e? Aggodalomra semmi ok: Kunuék ugyanis poénra vették a családi vitát.

Esküvői fotók helyett képek a nászútról

Bár már mindenki epekedve várja Esztergályos Patrik, és újdonsült felesége, Kócsi Eleonóra esküvői képeit, a pár egyelőre a nászút csodás pillanatairól posztol az Instagramon. De ne legyünk telhetetlenek, a Maldív-szigetek földi paradicsomából is elnézegetjük azokat a fotókat, igaz? Főleg, hogy az ex-exatlonos a képekhez pár sort is kommentelt. Egy követője pedig egyenesen azt írta, olyan, mintha a fotók nem is a Földön készültek volna.