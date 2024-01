Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk már korábban, az oroszlányi fitness modell Balin töltött pihenője után most Kaliforniában tengeti mindennapjait. Innen előszeretettel osztja meg követőivel, hogy éppen mi történik vele. Legutóbb például Arnold Schwarzeneggerrel sikerült egy közös képet készítenie, most pedig újabb álma valósult meg a legújabb posztja alapján.