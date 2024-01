A tatabányai származású Berki Krisztián fiatal özvegye, Berki Mazsi gyakran kerül a kommentelők célkeresztjébe a közösségi platformokon. Mazsi az elmúlt időszakot a tengerentúlon töltötte kislányával, ahonnét többször is bejelentkezett a nyaralása legjobb pillanataival. Sokáig nem posztolt képet kislányáról, Emmácskáról, azonban az utóbbi hónapokban megszaporodtak a gyerekfotók, ami sokaknak nem tetszik.

Nem rossz szándékból, csak aggódásból írom azt, hogy Mazsi, nagyon vigyázz csepp leánykádra, mivel idegen férfit vittél a közelébe. Semmit nem állítok, csak óvatos légy, nagyon figyeld minden rezdülését gyönyörű kicsiny leánykádnak

– figyelmezteti egyik követője.

– Reméljük, semmilyen pedofil nem tölti le a képét. Erre azért gondolj, szerintem – hívta fel Mazsi figyelmét másikuk.

A kislány aranyos, bájos. De akkor sem teszünk fel hiányos ruházatban gyermekfotót. Anyaként figyelni kell erre!

– osztotta ki a sztáranyukát egyik követője.

Persze a legtöbben dicsérő véleményeket írtak a gyönyörű kislány láttán, de volt olyan is, aki szerint Mazsi a gyermekét használta fel arra, hogy világgá kürtölje, hol nyaralnak.

– Gondolom nem véletlenül lett ilyen pontosan kirakva a kislány kezén a karkötő, hogy Aruba. Ezzel is csakhogy az újságírók felfigyeljenek Rád, hogy most meg éppen Arubában nyaralsz. Más szülő meg csak kirak egy képet, hogy a vízparton a lánya, de ezt a karkötőt "mindenképpen" mutatni kellett, és aztán csodálkozol, hogy miket írnak rólad.... Amúgy szép kislányod van az biztos! – olvasható egy másik vélemény.

