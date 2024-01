Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a mocsai zenész, Galambos Lajos 2023. április 26-án lépett be a Baracskai Büntetés-Végrehajtási Intézet kapuján, ahonnan pár óra múlva már át is szállították a berettyóújfalui börtönkórházba, s azóta is ott van. A zenész már előre közölte a hivatalos szervekkel, hogy olyan gyógyíthatatlan betegségben szenved, ami kizárja annak lehetőségét, hogy börtönkörülmények között éljen, ezért az ügyvédjén keresztül kezdeményezte az otthonápolás lehetőségét. Köznyelven ezt házi őrizetnek hívják, a különbség az, hogy az elítéltet szakápoló felügyeli.

Egyre romlott az állapota a mocsai zenésznek

Később aztán arról szóltak a hírek, hogy Lajcsi egyre rosszabb állapotba került.

A trombitás többek között arra panaszkodott, hogy a börtönben kapott ételt csak pépesítve tudja megenni. Ügyvédje akkori tájékoztatása szerint már a leturmixolt ételt is képtelen lenyelni. A börtönben külön nem főznek rá, így ugyanazokat az ételeket kapja, mint a többi rab. Csak a pörköltszafttal bírkózik meg és a leveseknek is csak a levét eszi meg.

El lehet képzelni, hogy a bablevestől kezdve a rakott krumpliig milyen gusztustalan formákat öltenek a leturmixolt fogások. Nem szépítem: mint amikor egy moslékba mindent összeöntenek. Már előre öklendezett, amikor hozták az ételt neki, ezért úgy döntött, ezentúl pépesítve sem kéri

– részletezte akkor Lagzi Lajcsi ügyvédje, Dr. Csontos Zsolt.

Már csak pár hónap lehet hátra a zenésznek

Nem jó hírek ezek, a zenész családja, a barátai és a rajongói is nagyon aggódnak amiatt, hogy milyen állapotban kapják vissza a szerettüket. És főleg, hogy mikor?

A Ripost legújabb cikkében most arról érkeztek hírek, hogy a számítások szerint egy elítélt, aki 3 év hat hónapos letöltendő börtönbüntetést kap, jó magaviselettel, plusz feladatok elvégzésével a büntetése akár felét is megúszhatja. Ez minden esetben egyedi elbírálás alá esik, Galambos ügyvédei szerint a zenész körülbelül egy évet tölt majd bent.

Ebből viszont már eltelt kilenc hónap, ami azt jelenti, hogy ideális esetben Lajcsi idén áprilisban szabadulhat. A pontos dátumot természetesen nem közlik a nyilvánossággal, a hírek szerint még az elítéltek is csak egy pár nappal előtte értesülnek a jó hírről.