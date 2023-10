Bemutató 1 órája

Reneszánsz portrék készültek Horányi Juliról - mesterséges intelligencia „festette” őket

Fél éves próbafolyamat és kemény, de különleges és szeretetteljes közös munka után mutatták be Horányi Juliék a SIX című darabot a budapesti Madách Színházban. Az előadáson a színészek mögött látható a LED-fal is tartogat meglepetéseket.

Köszönöm a bizalmat és ezt a csodálatos lehetőséget azoknak, akik úgy gondolták érdemes vagyok erre a szerepre. Köszönöm a Popcsajoknak és a Színésznőknek ezt a sűrű és izgalmas, fél éves próbafolyamatot, amiben egymást segítve, támogatva és tolerálva, szeretve léteztünk, még azzal együtt is, hogy voltak néha nehéz pillanatok – hálálkodott közösségi oldalán az esztergomi várszínház igazgatójának lánya. A sokoldaló tehetséggel megáldott énekesnő, színésznő és jelmeztervező nem is hagyta abba itt a köszönetnyilvánítást: Ugyanígy köszönettel tartozom az alkotó csapatnak, akikkel nagyon nagy élmény volt a közös munka és le a kalappal, mert azt gondolom világszínvonalú showt kreáltak és mindent megtettek, hogy mi ragyogjunk, mikor kiállunk a színpadra. És köszönöm a közönségnek, hogy így szeretnek minket! Juli azt is elárulta, hogy a show olyan jól sikerült, hogy a végén állva tapsolt és tombolt mindenki. Az előadáson egyébként a LED-fal is különleges látványt ígér. Ugyanis mindegyik királyné szólójánál reneszánsz stílusú portrékat jelenítenek meg, amelyek AI segítségével készültek.

