Az elmúlt időszakban több ismert ember nevével is visszaéltek a neten, több sztárnak is ellopták a közösségi oldalát. Többek között Galambos Lajos is áldozatául esett olyanoknak, akik mások ismertségéből akarnak profitálni. Mint arról a Metropol is beszámolt, a TV2 Sztárban sztár leszek! egyik mesterének, Pápai Jocinak a nevével most kamuprofilt készítettek.

Joci figyelmét rajongói hívták fel a bajra az énekes közösségi oldalán. Később pedig már ő kérte, hogy senki se dőljenek be az „áloldalnak”, és aki teheti, jelentse a kamuprofilt.

Drága Barátaim! Rengeteg üzenet érkezik hozzám, tőletek azzal kapcsolatban, hogy valaki a nevemmel visszaélve írogat nektek, pénzt kér tőletek, vagy fenyegetőzik! Ez eszméletlenül felháborító! Kérlek bennetek, ha ilyet tapasztaltok azonnal jelentsétek a kamuprofilt az adott platformon: Facebook, Insta, vagy TikTok! Vigyázzatok magatokra és az értékeitekre, ne dőljetek be a csalóknak!

– fogalmazott Pápai Joci a 24 óráig látható Instagram-történetében.