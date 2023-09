Aki egyszer valaha fellépett a TikTok-ra, az biztosan látott már videót a Mobilfoxról. Aki pedig egyszer már látott, annak naponta tucatjával dobálja fel ezeket a néhány másodperces filmeket.

A lényeg az, hogy a cég számára TikTok-videókat készítő fiatalember a legváratlanabb pillanatokban bukkan fel bevásárlóközpontokban, utcákon, és felteszi a kérdést: Elnézést, ön Mobilfox-member? Vagyis regisztrált-e már a Mobilfox oldalán, és a tagságát meg tudja-e mutatja. Ha igen, telefont, mobilkütyüt nyer. De olyan is előfordult már, hogy a fiatalember be is vásárolt embereknek, és még a Mobilfox-tagságot sem kért tőlük.

Nos, a TikTok-os videó készítője Tatabányára is ellátogatott. A bevásárlóközpont környékén nem járt nagy sikerrel, ezért a tatai Öreg-tó parján is próbálkozott. Ott, ahol naponta több százan, több ezren is megfordulnak. A stáb éppen a békésen sétálgató Pápai családot állította meg. Az énekes közölte, ő nem Mobilfox-member, ám Zalán már nyúlt is a zsebébe, és mutatta, hogy ő az. A srác egy iPad-et nyert, Joci tapsolt, és kijelentette: ő is Mobilfox-member lesz. Vannak még csodák(?)...