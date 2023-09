Heti celebfigyelőnkbe a tatabányai kötődésű, futtában faggatózó Palik László, a tatai vívóból lett exatlonista, Esztergályos Patrik, a nyergesújfalui szépség és a Nagy Ő tavalyi nyertese, Nyergesi Timi, a Csolnokon élő erőember, Fekete Laci fia, Fekete Miki és a tatabányai származású Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi került be. Lássuk is, mi történt Komárom-Esztergom megye celebjeivel az elmúlt napokban!

A válás után hosszú út vezetett a boldogsághoz

A tatabányai származású műsorvezető, Palik László és a Tények műsorvezetője, Marsi Anikó között már egy ideje megtörtént a válás. Most a Ripostnak árulta el Marsi Anikó, hogy a felhőtlen boldogsághoz azonban szükség volt a megbékélésre is.

– A válásom után alaposan belenéztem a tükörbe, illetve magamba, és megvizsgáltam, mit csináltam rosszul, min kell változtatnom, ahhoz hogy boldog legyek. Én is és a párom is – fejtette ki, majd hozzátette, hogy később jött csak számára a felismerés, hogy a volt férje elé is odaálljon és őszintén bocsánatot kérjen tőle.

Egykori edzőjével pózolt Esztergályos Patrik

A Magyar Vívó Szövetség méltóképpen, a Sándor-palota előtti Szent György téren ünnepelte a vívás világnapját, ahol élsportolók, sztárok és az utánpótlás lelkes képviselői flashmobbal és bemutató vívással tisztelegtek a sportág előtt. Az eseményről nem hiányozhatott Esztergályos Patrik ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző sem, aki egykori edzőjével Partali Csabával állt össze egy fotó erejéig, amit Instagram oldalán meg is mutatott követőinek.

Hatalmasat bukott, csuklóját és keresztcsontját is eltörte Nyergesi Timi, a Nagy Ő tavalyi nyertese

Több csontja is eltört a Nagy Ő tavalyi nyertesének, Nyergesi Timinek, aki a minap Instagram profilján 24 óráig látható sztoriban mutatta meg zúzódásokkal és karcolásokkal teli arcát. A nyergesújfalui szépség a Borsnak mesélt a lovasbalesetéről. A kép tetejére a következőt írta: „Csak hogy ne mindig a szépet és a jót osszuk meg…” mondat szerepel és Nyergesi Timi azt is elárulta, hogy a sztorizás előtt egy héttel lovas balesetet szenvedett, saját hibájából nagyot esett. A kalandot szerencsésen megúszta egy keresztcsont és egy jobb csukló töréssel.

300 kilót egykézzel? - Fekete Mikit is meglepte, mire képes

Fekete László fia, Fekete Miklós már sokadjára bizonyítja, hogy legalább akkora erő van benne, mint édesapjába. Most olyan próbára tette magát, amiről még maga sem gondolta volna, hogy sikerülni fog.

Miki TikTok-oldalán számos olyan meghökkentő gyakorlat látható, ahol eszméletlen nagy súlyokat mozgat meg. Egyik közelmúltban közzétett videójában arra volt kíváncsi, hogy el tud-e bánni egyetlen kézzel a 300 kilogrammos traktorgumival. Mint mondta, egy versenyen tanakodott arról barátjával, hogy ez kivitelezhető lenne-e számára. Miki sokat nem is habozott, próbára tette magát.

Páros lábbal, nekifutásból szálltak bele a kommentelők Berki Mazsi arcába

Férje, Berki Krisztián 2022-ben bekövetkezett tragikus halála óta Berki Mazsi teljesen megváltozott, ami követőinek is feltűnt. Az internet népe szerint azonban nem előnyére változott, változik folyamatosan a fiatal anyuka, de legalábbis rossz dolgok állhatnak a háttérben. Csakhogy, ahogyan arról a Ripost is beszámolt, a követők máshová fókuszáltak a közzétett fotót nézegetve. Feltűnt ugyanis nekik, hogy Mazsinak a szemöldöke sem a régi.