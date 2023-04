Ahogy arról már beszámoltunk, hogy az ifjúsági olimpiai és világbajnok tatai vívó, Esztergályos Patrik a közelmúltban egy kiskutyát vett magához. Az Exatlonból is ismert fiatalemberrel a minap Tatabányán futottunk össze, és vele volt a tündéri eb, Lola is. És ha már így alakult, le is fotóztuk őt, őket.

Tündérien tud nézni

Forrás: Kemma.hu