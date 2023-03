Új, slágergyanús dallal és videóval jelentkezett március 7-én, kedden este az aranytorkú tatai énekes, Pápai Joci és KKevin. A dal is igen jól sikerült, a klip azonban további meglepetést is tartogat a rajongóknak.

Különlegessége, hogy abban Joci kisfia, Zalán is szerepet kapott, sőt, a képsorokon feltűnik az énekes gyerekkori énje is. Ők ketten pedig olyannyira hasonlítanak, mintha a kiskamasz Jocit is Zalán személyesítené meg, játszaná el a felvételeken.

Pápai Joci a TV2 Mokka című műsorában mesélt arról, hogy a szívének kedves dalban nem csak kisfia tűnik fel, de látható benne egy réges-régi VHS-felvétel is, amelyen Pápai Joci szerepel még kisgyerekként. Apa és fia között megdöbbentő a hasonlóság: Zalán kiköpött mása az édesapjának.

Nem sok videó és fotó készült rólam ebben az időszakban... Apám meglátta ezt a felvételt és olyan sírógörcsöt kapott, mert rólam nincs fotó ebből az időszakból. Itt 12 éves vagyok és a fiam pont most 12 éves egyébként. Ő játszik engem a klipben, úgyhogy nagyon durva ez a fajta hasonlóság. És nagyon jó, hogy megvan ez a felvétel

– fogalmazott Joci, akinek szintén nagy élmény volt látni a régi felvételt, ami után 6 évig kutattak, és ami a klip forgatása előtt 2-3 nappal került elő.