Elképesztően szexi ruhában tűnt fel a TV2 műrorában a mocsai trombitás, Galambos Lajos lánya, Galambos Bogi. A 23 éves szépség édesapja társaságában szerepelt a Mokka Mozdulj című reggeli rovatban.

Bogi egy piros, köldökig kivágott, saját tervezésű ruhában forrósította fel a stúdióban a hangulatot. Lagzi Lajcsi lánya nem nyúlt mellé: divattervező lévén pontosan tudja, mik a legutolsó trendek. Ennyire dögös szerelésben azonban talán még soha nem mutatkozott.

A 23 éves lányt mindig is érdekelte a divat és a divatipar. Így hát kitanulta a szakmát és megalkotta első kollekcióját. Ennek az egyik darabja a műsorban viselt, mélyen dekoltált top, amely viselőjének bájaitól lett igazán lélegzetelállító.

Nem tudnék létezni sport nélkül. Mindig teniszeztem, röplabdáztam, volt, hogy még fociztam is a testvéreimmel, hogy ne maradjak ki semmiből. Versenyszerűen úsztam is.

– vallotta be a Mokka Mozduljban Bogi, akinek mindig is élete része volt a mozgás. Bogit édesapjával együtt tornáztatta meg Barta Sylvia. Arról persze, hogy a 23 éves bombázónak nem csak a divat, de a sport is közel áll a szívéhez, csodás alakja is árulkodott a műsorban.