Kiderült, hol helyezné örök nyugalomra Berki Krisztiánt édesanyja, számolt be a Borsonline. Ugyan azt még pontosan nem tudni, hogy mi okozta a tatabányai születésű izomceleb halálát, azonban a temetéssel kapcsolatos ügyeket már intéznie kell a családnak.

Az egy hete tragikus hirtelenséggel elhunyt sztárt édesanyja Tatabányán szeretné eltemetni, ott, ahol felnőtt. A temetés azonban még húzódik. Hiába történt már meg a boncolás, a toxikológiai eredményre még várni kell. Az özvegy tervei szerint Esztergomban tartanak majd búcsúztatót, de az, hogy hol nyugszik majd Krisztián, még nem tisztázott.

– Jó lenne, ha itt nyugodna a közelünkben, hiszen tatabányai gyerek volt, de egyeztetünk majd Mazsival, hiszen ő az özvegy, és Krisztián felnőttként már Budapesten élt, megérteném, ha ott helyeznék végső nyugalomra a fiamat– mondta Júlia, Berki Krisztián édesanyja a Blikknek. Mazsi nem tudja magát túltenni a történteken, ezért szinte elérhetetlenné vált.

– Még nem tudja túltenni magát a tragédián. A családján kívül gyakorlatilag nem áll szóba senkivel, érthető, hogy ott talál igazi vigaszt – mondta a lapnak egy, a neve elhallgatását kérő ismerős.

A tragédia után kiderült, hogy Berki lakásán kábítószert is találtak. Azóta a rendőrök már el is fogták az egykori Fradi-vezér feltételezett dílerét. K. I. kihallgatását követően el is engedték, annak ellenére, hogy nagy mennyiségű kábítószert találtak a lakásán. A férfi tagadta, hogy értékesítette volna az anyagot, azt viszont bevallotta, hogy fogyasztó.

A szörnyű tragédia kapcsán az ország egyik legismertebb látója is megszólalt, akinek a túlvilágról üzent Berki. Nem csak Mazsi, hanem Hajdú Péter is kapott üzenetet Krisztiántól.