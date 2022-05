Közel négy boldogsággal teli év jutott nekik. Erzsó azonban, akinek fájdalma azóta is szinte vigasztalhatatlan, nem tett le arról, hogy fogadalmat tegyen elvesztett párjának – számol be róla a Bors.

Már nem keresek senkit, hiszen nem lesz, aki pótolja az én Szerelmemet.

– fogalmaz Erzsó, aki azt is elárulja: április 27-én lenne Dobos Attila születésnapja, akivel erre a napra tűzték ki az esküvőt is. Erzsó szerelme halála után is örök hűséget fogadna elhunyt párjának, ha az egyház engedi.

Van-e Erzsónak lehetősége halott vőlegényének hűséget fogadni - A Bors megkérdezte az Ökumenikus Egyház lelkészét, Tóth Mihályt kérdezték, aki elmondta: több országban is volt már arra példa, hogy elhunyttal kössenek házasságot. A legfontosabb, hogy az egyház ismerje a felek szándékait. A keresztény felekezeteknél a házasulandó felek egymásnak tett ígérete a házasságkötés, így fontos, hogy legyen bizonyíték arra, hogy mindkét fél házasodni akart. Egy hangfelvétel például már egy jó kiindulási alap is lehet – mondta a lelkész. – Magyarországon a világháborúk során is történt hasonló, hogy katonának elvitték a fiatal férfit és a szerelmével utólag adták össze, hogy korábban fogant gyermekük házasságba szülessen. Ennek inkább érzelmi jelentősége van, mintsem gyakorlati – tette hozzá a lelkész, aki hasonlóan járna el, ha ilyen kéréssel fordulnának hozzá. – Ha hozzám egy ilyen kéréssel fordulnának, nem küldeném el azonnal az illetőt. Mindenképpen alapos vizsgálat alá vetném a körülményeket és ha megalapozott a szándék, nem zárom ki, hogy összeadnám őket– mondta.