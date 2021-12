Ahogy arról beszámoltunk, All Star évaddal tér vissza a TV2 képernyőjére az Exatlon Hungary. December 15-én az is kiderült, hogy ismét szurkolhatunk megyei bajnokoknak az új, különleges szériában. Esztergályos Patrik, ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző mellett a fitnesz világbajnok, oroszlányi Kocsis Alexandra is visszatér Dominikára. Az elszánt amazont a közelgő versenyről és az ottani terveiről, céljairól kérdeztük. Többek között azt is megtudtuk, hogy Alexandra miért vállalta ezt a nagy kihívást.

– Elsősorban azért is vállaltam el, mert az én évadomban nem alakultak a legjobban a dolgok. Mikor sikerült visszatérnem több párbajról, úgy éreztem, hogy megerősödtem. Sajnos ekkor jött egy fránya influenza, ami csúnyán ledöntött a lábamról. Utána nem tudtam rendesen visszatérni. Igazából még beteg voltam, amikor az utolsó párbajomat vívtam. Nem maradt erő már bennem, nem is nagyon akartam küzdeni, mert úgy éreztem, hogy itt a vége. Mindezek után ott maradt bennem több kérdőjel, sok volt bennem a „mi lett volna, ha”. Aztán jött a mostani lehetőség. Mikor megkerestek nagyon kettős érzés volt bennem. Aludtam rá egyet és úgy voltam vele, hogy tegyünk pontot ennek a könyvnek a végére rendesen – kezdett bele a világbajnok.

Alexandra azt is elmondta, hogy rengeteg mindenen változtatott, ami leginkább a felkészülésében mutatkozott meg. Úgy gondolja, hogy az új évadban nincs semmitől félnivalója. Bár korábban a vizes pályák nem voltak a kedvencei, mert nem tartja magát egy hableánynak, de ezen is nagyon sokat dolgozott. Tudta, hogy a súlyemelgetés és a szokásos edzések kevesek lesznek.

– Most, hogy már tudom, milyen kint versenyezni, mennyire összetett dolog maga az Exatlon, így a mostanira nagyon koncepciózusan készültem. Úsztam, dobtam. Nálunk Oroszlányban a fél kert Exatlon-pályává változott. Nagypapám karikát csinált, fából barkácsolt különböző eszközöket. Most legalább gyakoroltam. Azt érzem, hogy nincs félnivalóm semmitől – mesélte az oroszlányi szépség, aki nem akármilyen csapattal dolgozott azon, hogy az úszás és a vizes akadályok se jelentsenek problémát.

Mindent beleadott a felkészülésbe Alexandra, nincs olyan dolog, amitől tartana.

– Egy nagyon jó úszóedző volt a segítségemre, ugyanis megkerestem Hosszú Katinkának a csapatát, az Iron Team-et. Úgy voltam vele, hogy Hosszú Katinka már nem leszek, de a víziszonyomat sikerült leküzdenem. Nem lesz már gond a fejes ugrással, az úszással – részletezte Alexandra.

Arra, hogy mit vár a legjobban, rögtön jött a válasz, hogy igazából mindent. Orvosi vizsgálatokra járt, hogy megnézzék, hogy állnak a vitaminszintjei. Ezeket is feltöltötték maximumra, hogy az immunrendszerével se legyen gond.

– Nagyon sokat tanultam magamról. Sokkal jobban figyelek a relaxációra, koncentrációra. Anyukámék, apukámék, nagypapámék, mindenki nagyon támogat.

Nagypapám mikor odaadta az általa készített karikákat azt mondta, ha nem fog neked menni a karika, haza se gyere Dominikáról, így még kérdéses, hogy visszatérek-e Magyarországra. Apukám kosárpalánkot szerelt, gumikból raktunk ki akadályokat.

Úgy érzem, hogy beletettem, ami eddig hiányzott, így nem lehet probléma – vallott a hatalmas otthoni támogatásról az oroszlányi szépség.

A kihívok közül már mindenkivel nagyon várja a nagy csatákat. Kiemelni senkit sem tudna, mert most egy nagyon új oldalát viszi a pályára. Mint mondta, anno, amikor versenyekre készült, akár a fitnesz világbajnokságra is, mindig úgy állt oda, hogy nem adta meg az esélyt a kudarcra. Kimaxolta a felkészülést, agyban is elhitte, hogy más kimenetel nem lehet, meg kell nyernie az adott versenyt. Ez a mentalitás azonban hiányzott az előző exatlonos kalandjából.

–Az akkori kintlétem alatt nem is hittem el azt, hogy ez nekem sikerülhet. Az új énemmel nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog menni bármelyik kihívó ellen. Senkitől nem tartok, nincs bennem az, hogy Szente Gréti nyerte meg az utolsó Exatlont, hanem pont azt várom, hogy tényleg össze tudjuk magunkat mérni – áradt az önbizalom Kocsis Alexandrából.

A fitneszbajnok reméli, hogy a piros csapat hasonlóan összetartó közösség lesz, mint az ő szériájában. Elmondása szerint most mindenkiben nagyon ott lesz a tűz, hogy végre a döntőben is akár csak bajnokok álljanak. Szeretnék a fölényes, kihívók-féle győzedelmeskedést megtörni. Őt és a csapatot azonban nem törheti meg semmilyen külső hatás, a szeretteik hiánya sem. Alexandra számára anno ez nehezebben ment, de most próbálja más szemszögből nézni a dolgot.

–Nagyon családcentrikus vagyok. Amikor tehetem hétvégén otthon vagyok a szüleimnél Oroszlányban. Ott van egy másfél éves amerikai akitám, akit Max-nak hívnak, teljesen szerelmesek vagyunk egymásba.

Tartok tőle, hogy nagyon fog hiányozni mindenki, de agyilag és mentálisan ezt nagyon át kell kapcsolnom. Nyilván nekik jó lesz, mert ők látnak a tévében, de én csak gondolni tudok rájuk.

Megvan a célom, azt kell a szemem előtt tartanom. Vinni fogok egy kabalakarkötőt, amit majd karácsonyra kapok remélhetőleg, mert arra kértem. Abból is próbálok majd erőt meríteni – tudtuk meg az amazontól.

Lélekben rengeteg kitartást visz magával Dominikára, ezzel is próbálja teljesen tuningolni magát. A sportpszichológiából tanultak is nagy hasznára lesznek, hiszen most már tudja, hogy egy rontott futamon nem szabad fennakadni, idegeskedni. Mint mondta, higgadt fejjel le kell ülni inkább egy sarokba, elvonulni a többiektől, majd a következő futamnál új lappal odaállni a rajtvonalhoz. Megtudtuk azt is, hogy Alexandra számára a mentális egészség a legfontosabb, ezt próbálja majd kint is erősíteni. Egy hatalmas meglepetés szeretne lenni nem csak maga, hanem mindenki számára.

– Azt várom, hogy azt a Kocsis Alexandrát tudjam megmutatni, ami bennem van, nem azt, amit az előző évadnál láttak. Az előző szériában mentálisan és lelkileg sem voltam a toppon, most viszont minden olyan negatív dolgot kizártam, ami tudom, hogy gyengítene.

Célom, hogy arra a Kocsis Alexandrára, aki nagyon tud motiválni másokat, aki nagyon tud irányt mutatni az embereknek, arra büszke lehessen mindenki, akinek példakép vagyok. Egy utolsó bizonyítási vágy is van magam felé.

Már nem nagyon gondolkozom ilyen versenyzésekben, viszont egy utolsó lezárási, versenyzési szellem nagyon bennem van, úgyhogy ezt az Exatlonban ki is fogom adni magamból – zárta gondolatait az oroszlányi fitnesz világbajnok.